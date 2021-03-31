Андрей ЛУНИН: «Для Реала проиграть Шахтеру неприятно, но ничего такого»

«Реал» в групповом этапе Лиги чемпионов дважды уступил «Шахтеру», однако все равно занял 1-е место и вышел дальше. Кипер мадридцев Андрей Лунин рассказал о матчах Лиги чемпионов.
«В результате «Реал» прошел дальше с первого места. Одной или двумя играми ничего не решается в группе. Для «Шахтера» это были особенные два матча, но для «Реала» - неприятно, но ничего такого сверхестественного не произошло. Когда нужно - Мадрид делает свое делает, делает результат».
«Там все уверены в себе, в команде. Там менталитет такой, что только успех», - сказал Лунин.
Источник — ПроФутбол
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