Андрей ЛУНИН: «Для Реала проиграть Шахтеру неприятно, но ничего такого»

Вратарь рассказал о настрое команды на Лигу чемпионов

  • 31.03.2021 17:11
  • 395 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ЛУНИН: «Для Реала проиграть Шахтеру неприятно, но ничего такого»
© twitter.com/realmadrid

«Реал» в групповом этапе Лиги чемпионов дважды уступил «Шахтеру», однако все равно занял 1-е место и вышел дальше. Кипер мадридцев Андрей Лунин рассказал о матчах Лиги чемпионов.

«В результате «Реал» прошел дальше с первого места. Одной или двумя играми ничего не решается в группе. Для «Шахтера» это были особенные два матча, но для «Реала» - неприятно, но ничего такого сверхестественного не произошло. Когда нужно - Мадрид делает свое делает, делает результат».

«Там все уверены в себе, в команде. Там менталитет такой, что только успех», - сказал Лунин.

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 17:46
    0
    Это да, Шахтёр сотворил историю.
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    dd dent
      dd dent, 31.03.2021 17:25
    0
    Ясень пень что им, шахта вылетела, а те в ЛЧ играют
    Ссылка
    HELLO, IT'S ME
      HELLO, IT'S ME, 31.03.2021 17:46
    0
    Это да, Шахтёр сотворил историю.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 31.03.2021 17:25
    0
    Ясень пень что им, шахта вылетела, а те в ЛЧ играют
    Ссылка
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