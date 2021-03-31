Евро-2022. Заявка женской сборной Украины на ключевые матчи плей-офф

Женская сборная Украины 9 и 13 апреля проведет решающие матчи плей-офф отбора Евро-2022 против Северной Ирландии.
Тренер Наталья Зинченко определила заявку из 24-х футболисток, которым предстоит сражение за выход на чемпионат Европы.
Вратари: Ирина Санина («Житлобуд-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - «Житлобуд-2» Харьков), Алла Герасимчук («Хаяса», Армения).
Защитники: Дарья Кравец («Реймс», Франция), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все - «Житлобуд-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко (обе - «Житлобуд-2» Харьков).
Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Ольга Бойченко (все - «Житлобуд-1» Харьков), Тамила Химич («Сплит», Хорватия), Ия Андрущак, Натия Панцулая, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - «Житлобуд-2» Харьков).
Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе - «Житлобуд-1» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США), Роксолана Кравчук («Житлобуд-2» Харьков).
Евро-2022 пройдет в Англии в июле 2022 года.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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