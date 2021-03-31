Евро-2022. Заявка женской сборной Украины на ключевые матчи плей-офф

Команде Натальи Зинченко предстоит два важнейших поединка

  • 31.03.2021 16:11
  • 723 просмотра
  • 0 комментариев
Евро-2022. Заявка женской сборной Украины на ключевые матчи плей-офф
© uaf.ua

Женская сборная Украины 9 и 13 апреля проведет решающие матчи плей-офф отбора Евро-2022 против Северной Ирландии.

Тренер Наталья Зинченко определила заявку из 24-х футболисток, которым предстоит сражение за выход на чемпионат Европы.

Вратари: Ирина Санина («Житлобуд-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - «Житлобуд-2» Харьков), Алла Герасимчук («Хаяса», Армения).

Защитники: Дарья Кравец («Реймс», Франция), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все - «Житлобуд-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко (обе - «Житлобуд-2» Харьков).

Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Ольга Бойченко (все - «Житлобуд-1» Харьков), Тамила Химич («Сплит», Хорватия), Ия Андрущак, Натия Панцулая, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - «Житлобуд-2» Харьков).

Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе - «Житлобуд-1» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США), Роксолана Кравчук («Житлобуд-2» Харьков).

Евро-2022 пройдет в Англии в июле 2022 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности