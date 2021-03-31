ФОТО. Желтые против синих. Украина и Казахстан определились с формой

Сборная Украины на матч отбора ЧМ-2022 против Казахстана выбрала желтый комплект формы. Соперник будет играть в синем.
Ранее команды между собой провели 4 матча - все выиграла сборная Украины.
Старт игры в 21:45.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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