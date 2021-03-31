Рекомендуют, но не заставляют. ATP и WTA – о вакцинации игроков

Теннисные ассоциации объяснили свою позицию

  • 31.03.2021 17:15
  • 118 просмотров
  • 0 комментариев
Рекомендуют, но не заставляют. ATP и WTA – о вакцинации игроков
© ATP. Новак Джокович

Теннисные ассоциации рассказали о политике организаций в вопросе вакцинации.
 
Заявление WTA
 
«WTA верит [в вакцинацию] и будет призывать каждого сделать прививку. Вакцинация будет способствовать как защите тех, кто её прошел, так и тех, кто не был вакцинирован, и позволит нашему миру вернуться к нормальному состоянию, которого желают все.
 
WTA, которой оказывают полное содействие наши медицинские консультанты из Mayo Clinic, обучала и будет обучать наших игроков по поводу различных вакцин и преимуществ, которые дает вакцинация.
 
Вместе с тем WTA не будет требовать от игроков прохождения вакцинации, поскольку это личное решение, которое мы уважаем».
 
Заявление ATP
 
«ATP рекомендует пройти вакцинацию против COVID-19 на основе научных данных, подтверждающих преимущества для здоровья и защиты, которые она дает. Параллельно с этим, мы сохраняем нашу поддержку подходу с уровнями распределения вакцины, установленным по всему миру, когда предпочтение отдается тем, кто больше всего нуждается в защите.
 
Мы работаем с консультантами по инфекционным заболеваниям и вирусологами, чтобы оценить стратегии вакцинации и подготовиться к тому этапу, когда вакцины будут широко доступны для нашей группы игроков. Команда медицинской поддержки ATP работает совместно с другими международными спортивными лигами и внешними консультантами, чтобы разработать лучшие подходы для тенниса, как глобального вида спорта. Любые обновления и следующие шаги, касающиеся вариантов вакцинации игроков или других аккредитированных лиц будут озвучены в свое время».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности