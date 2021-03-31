Рекомендуют, но не заставляют. ATP и WTA – о вакцинации игроков

Теннисные ассоциации рассказали о политике организаций в вопросе вакцинации.



Заявление WTA



«WTA верит [в вакцинацию] и будет призывать каждого сделать прививку. Вакцинация будет способствовать как защите тех, кто её прошел, так и тех, кто не был вакцинирован, и позволит нашему миру вернуться к нормальному состоянию, которого желают все.



WTA, которой оказывают полное содействие наши медицинские консультанты из Mayo Clinic, обучала и будет обучать наших игроков по поводу различных вакцин и преимуществ, которые дает вакцинация.



Вместе с тем WTA не будет требовать от игроков прохождения вакцинации, поскольку это личное решение, которое мы уважаем».



Заявление ATP



«ATP рекомендует пройти вакцинацию против COVID-19 на основе научных данных, подтверждающих преимущества для здоровья и защиты, которые она дает. Параллельно с этим, мы сохраняем нашу поддержку подходу с уровнями распределения вакцины, установленным по всему миру, когда предпочтение отдается тем, кто больше всего нуждается в защите.



Мы работаем с консультантами по инфекционным заболеваниям и вирусологами, чтобы оценить стратегии вакцинации и подготовиться к тому этапу, когда вакцины будут широко доступны для нашей группы игроков. Команда медицинской поддержки ATP работает совместно с другими международными спортивными лигами и внешними консультантами, чтобы разработать лучшие подходы для тенниса, как глобального вида спорта. Любые обновления и следующие шаги, касающиеся вариантов вакцинации игроков или других аккредитированных лиц будут озвучены в свое время».