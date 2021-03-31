Григорий ЯРМАШ: «В матче с Казахстаном осечка недопустима»

Сборной Украины нужно опасаться контратак соперников, считает специалист

  • 31.03.2021 14:02
  • 230 просмотров
  • 0 комментариев
Григорий ЯРМАШ: «В матче с Казахстаном осечка недопустима»
© ФК Заря Луганск. Григорий Ярмаш

Бывший защитник сборной Украины Григорий Ярмаш поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против Казахстана в отборе не ЧМ-2022.

«В этой встрече осечка просто недопустима. Вся Украина ждет выхода своей сборной на чемпионат мира.

Нужно опасаться контратак, необоснованных потерь мяча на своей половине поля при позиционных атаках и, конечно, необходимо внимательно сыграть при стандартных положениях у своих ворот. 

Я понимаю так, что команда хочет действовать не как 1-5-3-2, а как 1-3-4-3. Эта модель подразумевает под собой атакующий стиль игры, который тут же может трансформироваться в оборонительную тактику. Думаю, что и в матче с Казахстаном «сине-желтые» будут придерживаться такой же структуры», — считает Ярмаш.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности