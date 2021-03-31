Григорий ЯРМАШ: «В матче с Казахстаном осечка недопустима»

Бывший защитник сборной Украины Григорий Ярмаш поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» против Казахстана в отборе не ЧМ-2022.

«В этой встрече осечка просто недопустима. Вся Украина ждет выхода своей сборной на чемпионат мира.

Нужно опасаться контратак, необоснованных потерь мяча на своей половине поля при позиционных атаках и, конечно, необходимо внимательно сыграть при стандартных положениях у своих ворот.

Я понимаю так, что команда хочет действовать не как 1-5-3-2, а как 1-3-4-3. Эта модель подразумевает под собой атакующий стиль игры, который тут же может трансформироваться в оборонительную тактику. Думаю, что и в матче с Казахстаном «сине-желтые» будут придерживаться такой же структуры», — считает Ярмаш.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.