Десна провела двухстороннюю игру

Команда Александра Рябоконя готовится к матчу с «Олимпиком»

  • 31.03.2021 13:56
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Десна провела двухстороннюю игру
© ФК Десна

Во время мартовского перерыва в чемпионате УПЛ черниговская «Десна» не стала просматривать потенциальных новичков из числа свободных агентов.

Подопечные Александра Рябоконя при подготовке к календарному матчу с донецким «Олимпиком», который состоится 3 апреля, ограничились проведением двухсторонки.

В тренировочном лагере «Десны» в конце марта отсутствовали только Ефим Конопля и Йоонас Тамм, которые находятся в расположении сборных Украины и Эстонии.

Важно, что среди черниговских футболистов нет травмированных и дисквалифицированных.

Напомним, что «Десна» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 30 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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