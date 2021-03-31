Десна провела двухстороннюю игру

Во время мартовского перерыва в чемпионате УПЛ черниговская «Десна» не стала просматривать потенциальных новичков из числа свободных агентов.
Подопечные Александра Рябоконя при подготовке к календарному матчу с донецким «Олимпиком», который состоится 3 апреля, ограничились проведением двухсторонки.
В тренировочном лагере «Десны» в конце марта отсутствовали только Ефим Конопля и Йоонас Тамм, которые находятся в расположении сборных Украины и Эстонии.
Важно, что среди черниговских футболистов нет травмированных и дисквалифицированных.
Напомним, что «Десна» занимает в чемпионате УПЛ пятое место, набрав 30 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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