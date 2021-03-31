АНДРИЕВСКИЙ: «Отвечаю на пацана — переживаю за Шахтер в еврокубках»

А в чемпионате Украины еще ничего не решено, считает футболист киевского «Динамо»

  • 31.03.2021 13:25
  • 1497 просмотров
  • 1 комментарий
АНДРИЕВСКИЙ: «Отвечаю на пацана — переживаю за Шахтер в еврокубках»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский считает, что в чемпионате Украины еще ничего не решено. При этом футболист признался, что переживает за «Шахтер» в еврокубках.

«Все ли решено в чемпионате? Да еще рано. Мне знакомый пишет: «Можно поздравить с чемпионством?» Куда ты пишешь, скажи мне?! Куда ты пишешь? Даже не хочется ему отвечать после этого.

Ну с каким чемпионством — еще семь туров. Мы верим в себя. У нас в команде мало кто был чемпионом Украины.

Смотрим ли мы матчи «Шахтера»? Я — да. На самом деле, на пацана отвечаю, что переживаю, чтобы «Шахтер» прошел дальше в еврокубках. Потому что понимаю, что от этого зависит наш рейтинг», — отметил Андриевский.

После 19-ти сыгранных туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 46 очков. Донецкий «Шахтер» с 39-ю пунктами расположился на втором месте.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Отдушивдушу

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 31.03.2021 14:38
    0
    та он футболист, они все дружат за пределами поля) это мы болельщики сремся, но в этом соперничестве и кайф
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 31.03.2021 14:38
    0
    та он футболист, они все дружат за пределами поля) это мы болельщики сремся, но в этом соперничестве и кайф
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности