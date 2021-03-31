АНДРИЕВСКИЙ: «Отвечаю на пацана — переживаю за Шахтер в еврокубках»

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский считает, что в чемпионате Украины еще ничего не решено. При этом футболист признался, что переживает за «Шахтер» в еврокубках.

«Все ли решено в чемпионате? Да еще рано. Мне знакомый пишет: «Можно поздравить с чемпионством?» Куда ты пишешь, скажи мне?! Куда ты пишешь? Даже не хочется ему отвечать после этого.

Ну с каким чемпионством — еще семь туров. Мы верим в себя. У нас в команде мало кто был чемпионом Украины.

Смотрим ли мы матчи «Шахтера»? Я — да. На самом деле, на пацана отвечаю, что переживаю, чтобы «Шахтер» прошел дальше в еврокубках. Потому что понимаю, что от этого зависит наш рейтинг», — отметил Андриевский.

После 19-ти сыгранных туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 46 очков. Донецкий «Шахтер» с 39-ю пунктами расположился на втором месте.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.