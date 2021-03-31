ФОТО. Пять вратарей сборной Украины и один тренер

В украинской национальной команде большой выбор хороших голкиперов

  • 31.03.2021 13:14
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ФОТО. Пять вратарей сборной Украины и один тренер
© УАФ. Андрей Лунин

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин опубликовал фотографию всех вратарей, вызванных на первые матчи отбора на ЧМ-2022 для украинской национальной команды.

На снимке запечатлены 26-летний Георгий Бущан («Динамо» Киев), 22-летний Андрей Лунин («Реал» Мадрид), ассистент главного тренера сборной Украины Педро Луис Харо Регуэро, 36-летний Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), 19-летний Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк) и 22-летний Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

При этом Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык не попали в заявку на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Казахстана, который состоится в среду, 31 марта, в 21:45.

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Источник — Instagram

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