ФОТО. Пять вратарей сборной Украины и один тренер

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин опубликовал фотографию всех вратарей, вызванных на первые матчи отбора на ЧМ-2022 для украинской национальной команды.

На снимке запечатлены 26-летний Георгий Бущан («Динамо» Киев), 22-летний Андрей Лунин («Реал» Мадрид), ассистент главного тренера сборной Украины Педро Луис Харо Регуэро, 36-летний Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), 19-летний Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк) и 22-летний Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава).

При этом Андрей Лунин и Дмитрий Ризнык не попали в заявку на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Казахстана, который состоится в среду, 31 марта, в 21:45.