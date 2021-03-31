Стало известно, когда состоится перенесенный матч Олимпик — Заря

Стала известна дата и время проведения перенесенного матча 10-го тура УПЛ «Олимпик» — «Заря». Поединок не состоялся в ноябре из-за вспышки коронавируса в составе донецкой команды.
Поединок «Олимпик» — «Заря» состоится в среду, 28 апреля, в 17:00.
Место проведения поединка станет известно позже.
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Источник — ФК Заря
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