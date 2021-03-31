Стало известно, когда состоится перенесенный матч Олимпик — Заря

Поединок пройдет в среду, 28 апреля

  • 31.03.2021 12:44
  • 329 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, когда состоится перенесенный матч Олимпик — Заря
© ФК Заря Луганск

Стала известна дата и время проведения перенесенного матча 10-го тура УПЛ «Олимпик» — «Заря». Поединок не состоялся в ноябре из-за вспышки коронавируса в составе донецкой команды.

Поединок «Олимпик» — «Заря» состоится в среду, 28 апреля, в 17:00.

Место проведения поединка станет известно позже.

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:08
    0
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    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:08
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------------- https://onsto.re/rPyvE
    Ссылка
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