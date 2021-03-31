Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Нравится Алан Патрик. Но он не усилил бы Динамо»

26-летний украинский хавбек киевского «Динамо» Александр Андриевский назвал лучшего игрока «Шахтера» на данный момент.

«Алан Патрик. Мне нравится Патрик. Усилил бы он «Динамо»? Нет. Это моя позиция, куда (смеется). Ну что мы сравниваем? Не хочу сравнивать себя», — заявил Андриевский.

Контракт 29-летнего бразильского полузащитника Алана Патрика принадлежит «Шахтеру» с лета 2011 года после перехода из «Сантоса» за €4 миллиона. В текущем сезоне Патрик провел за «горняков» 27 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €8 миллионов.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.