Реал нашел альтернативу Холанду и Мбаппе

Мадридский клуб может подписать форварда «Интера» Ромелу Лукаку

  • 31.03.2021 12:15
  • 2567 просмотров
  • 1 комментарий
Реал нашел альтернативу Холанду и Мбаппе
© Instagram. Ромелу Лукаку

Мадридский «Реал» нашел выход из ситуации, если будущим летом клубу не удастся подписать ни 20-летнего норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, ни 22-летнего французского бомбардира ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Сливочные» могут выкупить контракт 27-летнего нападающего миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Лукаку защищает цвета «Интера» с лета 2019 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за €74 миллиона. В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 34 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Ромелу с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €90 миллионов.

В активе Лукаку 91 матч за сборную Бельгии, где он забил 59 мячей.

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Источник — Transfermarkt

(4 голоса)

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Комментарии
    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:08
    -1
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