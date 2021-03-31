Реал нашел альтернативу Холанду и Мбаппе

Мадридский «Реал» нашел выход из ситуации, если будущим летом клубу не удастся подписать ни 20-летнего норвежского форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда, ни 22-летнего французского бомбардира ПСЖ Килиана Мбаппе.

«Сливочные» могут выкупить контракт 27-летнего нападающего миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Лукаку защищает цвета «Интера» с лета 2019 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за €74 миллиона. В текущем сезоне Лукаку провел за «Интер» 34 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Ромелу с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €90 миллионов.

В активе Лукаку 91 матч за сборную Бельгии, где он забил 59 мячей.