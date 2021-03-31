Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Готов получать $3 миллиона в год и сидеть на лавке»

26-летний украинский полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что бы он выбрал — получать $3 миллиона в год и сидеть на скамейке запасных или зарабатывать $1 тысячу в месяц, но играть.

«Честно скажу. Я думаю, $3 миллиона и сидеть. Разница большая. Когда играть за $1 тысячу… Это неправда вообще. Если будет выбор между $1 тысячью и $3 миллионами — я посижу, посмотрю. И все», — сказал Андриевский.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.