Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Готов получать $3 миллиона в год и сидеть на лавке»

26-летний украинский полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что бы он выбрал — получать $3 миллиона в год и сидеть на скамейке запасных или зарабатывать $1 тысячу в месяц, но играть.
«Честно скажу. Я думаю, $3 миллиона и сидеть. Разница большая. Когда играть за $1 тысячу… Это неправда вообще. Если будет выбор между $1 тысячью и $3 миллионами — я посижу, посмотрю. И все», — сказал Андриевский.
В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Источник — Отдушивдушу
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не ну это из разряда за сколько бы ты вы3бал собаку? детсад
не ну это из разряда за сколько бы ты вы3бал собаку? детсад
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