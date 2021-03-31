Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Готов получать $3 миллиона в год и сидеть на лавке»

Для хавбека «Динамо» очень важна финансовая составляющая его профессии

  • 31.03.2021 11:48
  • 5535 просмотров
  • 13 комментариев
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Готов получать $3 миллиона в год и сидеть на лавке»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

26-летний украинский полузащитник «Динамо» Александр Андриевский рассказал, что бы он выбрал — получать $3 миллиона в год и сидеть на скамейке запасных или зарабатывать $1 тысячу в месяц, но играть.

«Честно скажу. Я думаю, $3 миллиона и сидеть. Разница большая. Когда играть за $1 тысячу… Это неправда вообще. Если будет выбор между $1 тысячью и $3 миллионами — я посижу, посмотрю. И все», — сказал Андриевский.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Отдушивдушу

(16 голосов)

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Комментарии
    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:09
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------------- https://onsto.re/rPyvE
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 31.03.2021 13:03
    0
    presburg, 31.03.2021 12:50
    це так само як у нас з Патріотизмом у більшості людей..Нехай мам піднімуть зарплати і пенсії та і робити не щоб не треба та і податки не платити..ну щоб жити краще як в Європі...Професіонал не буде сидіти на лавці щоб діставати міліон..Це різниця чому в Європі стільки футболістів і чому рівень життя другий...тому що вони кар'єру,своє імя чи свою країну ставлять набагато вище за бабло..коли у нас за гроші і мати продадуть
    Зачем ты об этом пишешь клоун
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 31.03.2021 13:03
    0
    Не стать чуваку знаменитым , ему бы семью прокормить..
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 31.03.2021 12:58
    0
    Молодець, респект за чесність.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.03.2021 12:52
    +2
    В том то и беды все, что нашим бы только качать $, а такие как Шева, думаю, ответили что согласны и на 1, но с перспективой зарабатывать потом больше ... правда и результат видим, как 1 выигрывает золотой мяч и все что можно, а другой отвечает с лавочки на глупые вопросы
    Ссылка
    Gm Dm
      Gm Dm, 31.03.2021 12:52
    +3
    Какие журналисты, такие и вопросы.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 12:51
    +1
    99 % тех, кто скажет иначе - лгут
    Ссылка
    presburg
      presburg, 31.03.2021 12:51
    0
    це так само як у нас з Патріотизмом у більшості людей..Нехай мам піднімуть зарплати і пенсії та і робити не щоб не треба та і податки не платити..ну щоб жити краще як в Європі...Професіонал не буде сидіти на лавці щоб діставати міліон..Це різниця чому в Європі стільки футболістів і чому рівень життя другий...тому що вони кар'єру,своє імя чи свою країну ставлять набагато вище за бабло..коли у нас за гроші і мати рідну продадуть
    Ссылка
    presburg
      presburg, 31.03.2021 12:50
    -1
    це так само як у нас з Патріотизмом у більшості людей..Нехай мам піднімуть зарплати і пенсії та і робити не щоб не треба та і податки не платити..ну щоб жити краще як в Європі...Професіонал не буде сидіти на лавці щоб діставати міліон..Це різниця чому в Європі стільки футболістів і чому рівень життя другий...тому що вони кар'єру,своє імя чи свою країну ставлять набагато вище за бабло..коли у нас за гроші і мати продадуть
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 31.03.2021 12:18
    -2
    тупой вопрос, глупое сравнение...умный чел не отвечал бы на такой вопрос
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    source02
      source02, 31.03.2021 12:14
    +5
    сравнили буй с пальцем, 3кк и 1 тыщу хД
    не ну это из разряда за сколько бы ты вы3бал собаку? детсад
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 31.03.2021 12:06
    +6
    Дураков нет!
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    u6464u
    online
      u6464u, 31.03.2021 12:05
    +10
    адекватній ответ,спасибо за правду.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 31.03.2021 12:05
    +10
    адекватній ответ,спасибо за правду.
    Ссылка
    Ihor86
      Ihor86, 31.03.2021 12:06
    +6
    Дураков нет!
    Ссылка
    source02
      source02, 31.03.2021 12:14
    +5
    сравнили буй с пальцем, 3кк и 1 тыщу хД
    не ну это из разряда за сколько бы ты вы3бал собаку? детсад
    Ссылка
    Gm Dm
      Gm Dm, 31.03.2021 12:52
    +3
    Какие журналисты, такие и вопросы.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 31.03.2021 12:52
    +2
    В том то и беды все, что нашим бы только качать $, а такие как Шева, думаю, ответили что согласны и на 1, но с перспективой зарабатывать потом больше ... правда и результат видим, как 1 выигрывает золотой мяч и все что можно, а другой отвечает с лавочки на глупые вопросы
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 31.03.2021 12:51
    +1
    99 % тех, кто скажет иначе - лгут
    Ссылка
    6t5vjqze4pce
    online
      6t5vjqze4pce, 31.03.2021 13:09
    0
    Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------------- https://onsto.re/rPyvE
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 31.03.2021 13:03
    0
    presburg, 31.03.2021 12:50
    це так само як у нас з Патріотизмом у більшості людей..Нехай мам піднімуть зарплати і пенсії та і робити не щоб не треба та і податки не платити..ну щоб жити краще як в Європі...Професіонал не буде сидіти на лавці щоб діставати міліон..Це різниця чому в Європі стільки футболістів і чому рівень життя другий...тому що вони кар'єру,своє імя чи свою країну ставлять набагато вище за бабло..коли у нас за гроші і мати продадуть
    Зачем ты об этом пишешь клоун
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 31.03.2021 13:03
    0
    Не стать чуваку знаменитым , ему бы семью прокормить..
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 31.03.2021 12:58
    0
    Молодець, респект за чесність.
    Ссылка
    presburg
      presburg, 31.03.2021 12:51
    0
    це так само як у нас з Патріотизмом у більшості людей..Нехай мам піднімуть зарплати і пенсії та і робити не щоб не треба та і податки не платити..ну щоб жити краще як в Європі...Професіонал не буде сидіти на лавці щоб діставати міліон..Це різниця чому в Європі стільки футболістів і чому рівень життя другий...тому що вони кар'єру,своє імя чи свою країну ставлять набагато вище за бабло..коли у нас за гроші і мати рідну продадуть
    Ссылка
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