Тарас Степаненко: «Выхожу на поле с мыслью «Все ради победы»

Полузащитник Шахтера о знаниях

  • 31.03.2021 11:37
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Тарас Степаненко: «Выхожу на поле с мыслью «Все ради победы»
© ФК Шахтер

Футболист «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о важности знаний в футболе, восстановлении после травм и отношении к поражениям.

«Раньше я не считал получения образования приоритетом для футболиста. Но с опытом понял, что мамины советы были очень дельные. Я благодарен, что она заставляла меня учиться и быть на уровне со сверстниками. В любом виде спорта нужно постоянно думать, а в профессиональном - тем более».

«За всю профессиональную карьеру я получил три серьезные травмы. Последняя - повреждение мениска - случилась в феврале этого года. Это произошло во время матча против «Колоса». Сейчас я активно восстанавливаюсь, ведь реабилитация требует больше труда, чем обычно. Я приезжаю на тренировку раньше команды. Делаю разминку, упражнения для укрепления коленного сустава и бегаю».

«Раньше у «Шахтера» на внутренней стороне футболки была надпись: «Все ради победы». Я постоянно выхожу на поле с этой мыслью. Задача клуба - выиграть. Множество тренеров говорят, что матчи выигрываются и проигрываются не на поле, а на трибунах и в раздевалке. Думаю, это связано с тем, как ты себя настроишь. Нужно быть готовым к любой команде и любой игре. Только так достигают результатов».

«Ошибиться чтобы выиграть» - новый спецпроект главного мецената украинского спорта Parimatch и издание Na chasi. В рамках проекту представители украинского спорта, рассказывают о том, с чем в свое время не справились, и жизненные уроки усвоили из своих неудач.

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Источник — Sport.ua

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