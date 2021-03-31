АНДРИЕВСКИЙ: «Луческу накричал — я даже не успел в туалет сходить, терпел»

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский поделился мнением о главном тренере клуба Мирче Луческу.

«Боятся ли игроки «Динамо» Мирчу Луческу? Не скажу, что боятся, но уважают, конечно. Но он такой... Серьезный дядька. Вот даже мы крайнюю игру играли с «Рухом», он кричал. И те, кто на замене, попали под это. Мы вышли чаек выпить на расслабухе, он кричит, мол, что вы здесь стоите, чего ждете? Что будет, если вам сейчас будет нужно выйти на поле, а вы не готовы? Ушли быстро. Я даже не успел в туалет сходить, терпел потом (смеется).

Он, в основном, за настрой пихает. Мол, почему расслабленные, за такие моменты. За ошибки он вообще ничего не говорит. Он говорит, что все ошибаются. Но важно выходить с настроем на каждый матч», — рассказал Андриевский.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.