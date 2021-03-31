АНДРИЕВСКИЙ: «Луческу накричал — я даже не успел в туалет сходить, терпел»

Главного тренера «Динамо» футболисты не боятся, но уважают

  • 31.03.2021 11:04
  • 608 просмотров
  • 5 комментариев
АНДРИЕВСКИЙ: «Луческу накричал — я даже не успел в туалет сходить, терпел»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

26-летний полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский поделился мнением о главном тренере клуба Мирче Луческу.

«Боятся ли игроки «Динамо» Мирчу Луческу? Не скажу, что боятся, но уважают, конечно. Но он такой... Серьезный дядька. Вот даже мы крайнюю игру играли с «Рухом», он кричал. И те, кто на замене, попали под это. Мы вышли чаек выпить на расслабухе, он кричит, мол, что вы здесь стоите, чего ждете? Что будет, если вам сейчас будет нужно выйти на поле, а вы не готовы? Ушли быстро. Я даже не успел в туалет сходить, терпел потом (смеется).

Он, в основном, за настрой пихает. Мол, почему расслабленные, за такие моменты. За ошибки он вообще ничего не говорит. Он говорит, что все ошибаются. Но важно выходить с настроем на каждый матч», — рассказал Андриевский.

В текущем сезоне Андриевский провел за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Отдушивдушу

(2 голоса)

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Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 31.03.2021 11:18
    0
    Павел Рева, 31.03.2021 11:11
    "Крайнюю игру" лицоладонь.
    Говорить последний плохая примета - сейчас многие говорят крайний случай, крайний раз, потому что скажешь последний и начинается какая-то фигня.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 31.03.2021 11:17
    -1
    Павел Рева, 31.03.2021 11:11
    "Крайнюю игру" лицоладонь.
    суеверный, ёпт))
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 31.03.2021 11:17
    +2
    А на некоторых и кричать не надо они оттуда не вылазят
    Ссылка
    Igor Xleb
      Igor Xleb, 31.03.2021 11:13
    -4
    та сри в штаны ты дермоднамовец
    Ссылка
    Павел Рева
      Павел Рева, 31.03.2021 11:11
    -1
    "Крайнюю игру" лицоладонь.
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 31.03.2021 11:17
    +2
    А на некоторых и кричать не надо они оттуда не вылазят
    Ссылка
    Venom
    online
      Venom, 31.03.2021 11:18
    0
    Павел Рева, 31.03.2021 11:11
    "Крайнюю игру" лицоладонь.
    Говорить последний плохая примета - сейчас многие говорят крайний случай, крайний раз, потому что скажешь последний и начинается какая-то фигня.
    Ссылка
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