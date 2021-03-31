ЗАВАРОВ: «Игра с Казахстаном спокойной не будет. Но Украина — фаворит»

Бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«Все болельщики Украины думают, что наша команда обыграет сборную Казахстана, но большинство специалистов говорят, что расслабляться нельзя, потому что нужно набирать очки. Очень серьезно относятся и специалисты, и футболисты, думаю. Это не будет спокойной игрой — будет большое сопротивление.

Думаю, все понимают, что надо делать результат. Сейчас играем дома, будет легче. Я знаю и по своему опыту: когда играешь в Казахстане, это другая совершенно атмосфера, другое давление на сборную Украины. Игра будет интересной, посмотрим, как она закончится. Думаю, Украина сделает все возможное, чтобы набрать три очка.

Будет ли Украина экспериментировать? Экспериментировать некогда, потому что сборная Казахстана — серьезный соперник. Если чересчур расслабиться и экспериментировать, можно доэкспериментироваться до очень неважного результата. Думаю, вряд ли. Не знаю, кто в какой физической форме, но полагаю, что на среду будут сильны физически. И морально, и психологически.

Думаю, что игра получится хорошая, но Украина — фаворит», — считает Заваров.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.