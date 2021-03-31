Евгений МАКАРЕНКО: «Украине нужен результат»

29-летний футболист бельгийского «Кортрейка» и сборной Украины Евгений Макаренко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против сборной Казахстана.

«Мы посмотрели видео, концентрировали внимание на нашей игре против Финляндии и Франции, разобрали хорошие моменты и ошибки. Также немного посмотрели Казахстан, игра будет непростая. Сейчас все команды умеют хорошо обороняться и убегать в контратаки. В первую очередь, нам надо на свою игру обратить внимание, сделать выводы после Финляндии, играть чуть агрессивнее впереди. В первую очередь, нам нужен результат», — отметил Макаренко.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.