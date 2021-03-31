Манчестер Сити нацелился на Гарри Кейна

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании 27-летнего нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.

«Горожане» сделают предложение о покупке футболиста, если не смогут подписать 20-летнего норвежского бомбардира дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне Гарри провел за «шпор» 40 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.

Контракт Кейна с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €120 миллионов.

В активе Гарри 52 матча за сборную Англии, где он забил 33 мяча.