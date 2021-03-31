Манчестер Сити нацелился на Гарри Кейна

«Горожане» могут подписать форварда «Тоттенхэма»

  • 31.03.2021 09:58
  • 948 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Сити нацелился на Гарри Кейна
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании 27-летнего нападающего «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.

«Горожане» сделают предложение о покупке футболиста, если не смогут подписать 20-летнего норвежского бомбардира дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В текущем сезоне Гарри провел за «шпор» 40 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 16 результативных передач.

Контракт Кейна с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €120 миллионов.

В активе Гарри 52 матча за сборную Англии, где он забил 33 мяча.

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Источник — The Times

(2 голоса)

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Комментарии
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 31.03.2021 10:21
    0
    Цікавий був би трансфер для МС.
    Для Тот думаю це був би фініш
    Ссылка
    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 31.03.2021 10:21
    0
    Цікавий був би трансфер для МС.
    Для Тот думаю це був би фініш
    Ссылка
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