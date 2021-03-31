Ювентус летом собирается купить Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может перейти в чемпионат Италии.
Как сообщает CalcioMercato, «Ювентус» хочет заполучить игрока сборной Франции.
Напомним, что в феврале Толиссо получил травму и был прооперирован и пропустит остаток сезона. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2022 года.
26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за «Баварию» и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать вратаря «Сампдории».
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Источник — Calciomercato
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