Ювентус летом собирается купить Толиссо

Основной хавбек «Баварии» может перебраться в Италию

  • 31.03.2021 07:05
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Ювентус летом собирается купить Толиссо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает CalcioMercato, «Ювентус» хочет заполучить игрока сборной Франции.

Напомним, что в феврале Толиссо получил травму и был прооперирован и пропустит остаток сезона. Его контракт с «Баварией» истекает летом 2022 года.

26-летний француз в текущем сезоне провел 22 матча за «Баварию» и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать вратаря «Сампдории».

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Источник — Calciomercato

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