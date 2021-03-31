Германия – Северная Македония. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 31.03.2021 02:29
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Германия – Северная Македония. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Германия – Северная Македония.

«Сборная Германии хорошо начала отбор. Немцы в родных стенах уверенно переиграли Исландию (3:0), а также добыли победу на выезде в матче с Румынией (1:0).

Северная Македония выглядит также достойно. Северомакедонцы уступили на выезде Румынии (2:3), а также разгромили дома Лихтенштейн (5:0).

Германия играет дома, а потому шансов у Северной Македонии мало. Поставлю на победу Бундестим с форой (-1). Команда Йоахима Лева выглядит хорошо и сбалансированно, поэтому я считаю, что в этом матче будет зафиксирована победа Германии», – считает Козьбан.

Матч Германия – Северная Македония состоится 31 марта. Начало встречи – в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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