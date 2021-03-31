Германия – Северная Македония. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Германия – Северная Македония.

«Сборная Германии хорошо начала отбор. Немцы в родных стенах уверенно переиграли Исландию (3:0), а также добыли победу на выезде в матче с Румынией (1:0).

Северная Македония выглядит также достойно. Северомакедонцы уступили на выезде Румынии (2:3), а также разгромили дома Лихтенштейн (5:0).

Германия играет дома, а потому шансов у Северной Македонии мало. Поставлю на победу Бундестим с форой (-1). Команда Йоахима Лева выглядит хорошо и сбалансированно, поэтому я считаю, что в этом матче будет зафиксирована победа Германии», – считает Козьбан.

Матч Германия – Северная Македония состоится 31 марта. Начало встречи – в 21:45.