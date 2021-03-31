Босния и Герцеговина – Франция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 31.03.2021 01:42
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Босния и Герцеговина – Франция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Франция.

«Французы стартовали в отборе ничьей с Украиной (1:1), а также выездной победой над Казахстаном (2:0). Боснийцы сыграли вничью 2:2 с Финляндией на ее поле.

Нас ожидает интересный матч. Думаю, французы должны обыграть Боснию на выезде. Не думаю, что боснийцы окажут какое-то серьезное сопротивление. Думаю, французы возьмут три очка в этом поединке. Поставлю на победу Франции», - сказал Козьбан. 
Матч Босния и Герцеговина – Франция состоится 31-го марта. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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