Босния и Герцеговина – Франция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Франция.

«Французы стартовали в отборе ничьей с Украиной (1:1), а также выездной победой над Казахстаном (2:0). Боснийцы сыграли вничью 2:2 с Финляндией на ее поле.

Нас ожидает интересный матч. Думаю, французы должны обыграть Боснию на выезде. Не думаю, что боснийцы окажут какое-то серьезное сопротивление. Думаю, французы возьмут три очка в этом поединке. Поставлю на победу Франции», - сказал Козьбан.

Матч Босния и Герцеговина – Франция состоится 31-го марта. Начало встречи в 21:45.