Николай МАТВИЕНКО: «Сборная Украины против Казахстана сыграет иначе»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассчитывает на победу в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат не удовлетворил. Но мы извлекли уроки из этого матча. Надеемся, победить уверенно Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе».

«Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим», - сказал Матвиенко.

Матч состоится 31 марта, начало в 21:45.