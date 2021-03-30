Николай МАТВИЕНКО: «Сборная Украины против Казахстана сыграет иначе»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассчитывает на победу в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.
«После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат не удовлетворил. Но мы извлекли уроки из этого матча. Надеемся, победить уверенно Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе».
«Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим», - сказал Матвиенко.
Матч состоится 31 марта, начало в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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