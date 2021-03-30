Николай МАТВИЕНКО: «Сборная Украины против Казахстана сыграет иначе»

Защитник не раскрывает тактическую схему

  • 30.03.2021 23:23
  • 468 просмотров
  • 4 комментария
Николай МАТВИЕНКО: «Сборная Украины против Казахстана сыграет иначе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко рассчитывает на победу в матче отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

«После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат не удовлетворил. Но мы извлекли уроки из этого матча. Надеемся, победить уверенно Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе».

«Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим», - сказал Матвиенко.

Матч состоится 31 марта, начало в 21:45.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    POWER
      POWER, 31.03.2021 00:47
    0
    По ходу заряжены разорвать Казахстан после инцидента с Финляндией.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 31.03.2021 00:06
    0
    Николай сейчас на очень солидном уровне, что очень же и радует. Среди защитников он ТОП и явный лидер, который берет на себя игру. Приятно было наблюдать как он поддерживал Мыколенка. Тут даже я вам скажу, как болельщик Шахтера, Витальку надо поддержать всем нам, а не гнобить. Да, это его ошибка, да это фатальная ошибка, но уже назад ничего не вернуть. Все мы люди и такие ляпы бывают у каждого из нас. Самое важное, что он - наш, он - украинец и тут точка. Абсолютно все равно что он играет за динамо Киев, в сборной он НАШ
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 30.03.2021 23:46
    -1
    Програє?!?!?
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 30.03.2021 23:35
    0
    Не кажи гоп ....
    Ссылка
    POWER
      POWER, 31.03.2021 00:47
    0
    По ходу заряжены разорвать Казахстан после инцидента с Финляндией.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 31.03.2021 00:06
    0
    Николай сейчас на очень солидном уровне, что очень же и радует. Среди защитников он ТОП и явный лидер, который берет на себя игру. Приятно было наблюдать как он поддерживал Мыколенка. Тут даже я вам скажу, как болельщик Шахтера, Витальку надо поддержать всем нам, а не гнобить. Да, это его ошибка, да это фатальная ошибка, но уже назад ничего не вернуть. Все мы люди и такие ляпы бывают у каждого из нас. Самое важное, что он - наш, он - украинец и тут точка. Абсолютно все равно что он играет за динамо Киев, в сборной он НАШ
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 30.03.2021 23:35
    0
    Не кажи гоп ....
    Ссылка
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