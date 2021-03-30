Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возраст игрока не имеет для меня значения»

Главное - игровая практика

  • 30.03.2021 23:11
  • 1423 просмотра
  • 6 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возраст игрока не имеет для меня значения»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет и дальше приглашать в команду ветеранов, несмотря на обновление и омоложение коллектива.

«Что касается ветеранов, то от них зависит, способны ли они дать бой молодежи. В спорте каждое утро - это челлендж. Если ты встал и думаешь, что тебе не нужно бороться за место в составе, то ты уже проиграл. Не зависит от возраста. Когда завершил карьеру - можешь расслабиться».

«Для меня возраст не имеет значения, так как я знаю, что каждый может из них дать команде», - сказал Шевченко.

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Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 31.03.2021 00:46
    0
    Андрей Овчаренко, 30.03.2021 23:36
    Пи чем тут Рахитский? Без него уже забыли когда проигрывали последний раз, если не считать товарняки.
    Именно с шедеврального паса Ракицкого Беседин забил гол Финляндии в прошлом нашем матче с ними. Именно таких пасов не хватало нам в этот раз.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 30.03.2021 23:36
    +2
    stop2018, 30.03.2021 23:23
    А че хе Ракицкого нет? Сепар Змна капитан... Мудозвон....
    Пи чем тут Рахитский? Без него уже забыли когда проигрывали последний раз, если не считать товарняки.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 30.03.2021 23:24
    +3
    Не вяжется тогда что делают такие как коно (пусть уже и уехал), практики нет, не молод и тд и вызывается, еще и планировался небось в старт
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 23:24
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.03.2021 23:17
    Это правильно. Вон Ибре 39 уже, но молодым Супрягам до него как до луны на парашуте
    Ибрагимович за Украину играет?
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 30.03.2021 23:23
    -5
    А че хе Ракицкого нет? Сепар Змна капитан... Мудозвон....
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 30.03.2021 23:17
    -5
    Это правильно. Вон Ибре 39 уже, но молодым Супрягам до него как до луны на парашуте
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 30.03.2021 23:24
    +3
    Не вяжется тогда что делают такие как коно (пусть уже и уехал), практики нет, не молод и тд и вызывается, еще и планировался небось в старт
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 30.03.2021 23:36
    +2
    stop2018, 30.03.2021 23:23
    А че хе Ракицкого нет? Сепар Змна капитан... Мудозвон....
    Пи чем тут Рахитский? Без него уже забыли когда проигрывали последний раз, если не считать товарняки.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 23:24
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.03.2021 23:17
    Это правильно. Вон Ибре 39 уже, но молодым Супрягам до него как до луны на парашуте
    Ибрагимович за Украину играет?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
      ZAKARPATFAN, 31.03.2021 00:46
    0
    Андрей Овчаренко, 30.03.2021 23:36
    Пи чем тут Рахитский? Без него уже забыли когда проигрывали последний раз, если не считать товарняки.
    Именно с шедеврального паса Ракицкого Беседин забил гол Финляндии в прошлом нашем матче с ними. Именно таких пасов не хватало нам в этот раз.
    Ссылка
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