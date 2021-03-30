Андрей ШЕВЧЕНКО: «Возраст игрока не имеет для меня значения»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет и дальше приглашать в команду ветеранов, несмотря на обновление и омоложение коллектива.

«Что касается ветеранов, то от них зависит, способны ли они дать бой молодежи. В спорте каждое утро - это челлендж. Если ты встал и думаешь, что тебе не нужно бороться за место в составе, то ты уже проиграл. Не зависит от возраста. Когда завершил карьеру - можешь расслабиться».

«Для меня возраст не имеет значения, так как я знаю, что каждый может из них дать команде», - сказал Шевченко.