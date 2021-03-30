Стало известно, когда Шахтер и Динамо проведут ключевое Классико

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 22-го тура.
Стало известно, что «Шахтер» и «Динамо» проведут ключевое Классико 17 апреля в 19:30. Киевляне опережают «горняков» на 7 очков в турнирной таблице УПЛ.
УПЛ. 22-й тур
16 апреля (пятница)
- 17:00 «Львов» – «Александрия»
17 апреля (суббота)
- 14:00 «Минай» – «Десна»
- 17:00 «Ворскла» – «Заря»
- 19:30 «Шахтер» – «Динамо»
18 апреля (воскресенье)
- 14:00 «Ингулец» – «Рух»
- 17:00 «Мариуполь» – «Олимпик»
- 19:30 «Колос» – «Днепр-1»
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Источник — УПЛ
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