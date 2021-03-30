Стало известно, кто будет комментировать матч Украина – Казахстан

31 марта в 21:45 команда Андрея Шевченко проведет 3-ю игру квалификации ЧМ

  • 30.03.2021 20:35
  • 2327 просмотров
  • 6 комментариев
Стало известно, кто будет комментировать матч Украина – Казахстан
© Instagram. Виктор Вацко

31 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана.

Стало известно, что комментировать матч Украина – Казахстан на каналах ТРК Украина и Футбол 1 будет Виктор Вацко. В первом и втором туре поединки сборной Украины комментировал Андрей Столярчук.

Предыдущий раз на матче сборной Украинцы Вацко работал 10 июня 2019 года, когда Украина обыграла Люксембург (1:0) в квалификации Евро-2020.

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Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 21:45
    0
    У и отлично👍
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 30.03.2021 21:43
    0
    Мне Михайлюк самое больше нравиться:интеллект и знание "рідної мови" отличное))
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 30.03.2021 21:13
    -3
    Как по мне, то лучший в Украине Дмитрий Джулай! На втором месте Леоненко!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 30.03.2021 20:55
    +1
    Как по мне-лучший в Украине
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.03.2021 20:54
    0
    Слава богу.
    Ссылка
    Антон Кантон
      Антон Кантон, 30.03.2021 20:46
    +2
    Уже подсчитали сколько сборная раз выигрывала, если комментировал Вацко?
    Ссылка
    Антон Кантон
      Антон Кантон, 30.03.2021 20:46
    +2
    Уже подсчитали сколько сборная раз выигрывала, если комментировал Вацко?
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 30.03.2021 20:55
    +1
    Как по мне-лучший в Украине
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.03.2021 21:45
    0
    У и отлично👍
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 30.03.2021 21:43
    0
    Мне Михайлюк самое больше нравиться:интеллект и знание "рідної мови" отличное))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.03.2021 20:54
    0
    Слава богу.
    Ссылка
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