Стало известно, кто будет комментировать матч Украина – Казахстан

31 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана.
Стало известно, что комментировать матч Украина – Казахстан на каналах ТРК Украина и Футбол 1 будет Виктор Вацко. В первом и втором туре поединки сборной Украины комментировал Андрей Столярчук.
Предыдущий раз на матче сборной Украинцы Вацко работал 10 июня 2019 года, когда Украина обыграла Люксембург (1:0) в квалификации Евро-2020.
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