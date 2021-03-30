Стало известно, кто будет комментировать матч Украина – Казахстан

31 марта в 21:45 в Киеве состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины примет национальную команду Казахстана.

Стало известно, что комментировать матч Украина – Казахстан на каналах ТРК Украина и Футбол 1 будет Виктор Вацко. В первом и втором туре поединки сборной Украины комментировал Андрей Столярчук.

Предыдущий раз на матче сборной Украинцы Вацко работал 10 июня 2019 года, когда Украина обыграла Люксембург (1:0) в квалификации Евро-2020.