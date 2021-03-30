Англия – Польша. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022

  • 30.03.2021 20:55
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Англия – Польша. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Англия – Польша.

«Интересная группа I, в которой есть Англия, Польша и Венгрия. Англия пока не пропускала мячей, победив Сан-Марино (5:0) и Албанию (2:0). А поляки победили Андорру (3:0) и сыграли с Венгрией 3:3. У Польши есть характер. Несмотря на большое количество сильных легионеров и иностранных тренеров, сборная Англии представлена очень квалифицированными футболистами, в первую очередь, из манчестерских команд. Я говорю о Магуайре и Шоу из Юнайтед, а также о Стоунзе, Уокере, Фодене и Стерлинге из Сити. Также выделю лидера «Тоттенхэма» Кейна и троицу из «Челси», а именно Маунта, Джеймса и Чилвелла. Эти игроки постоянно выступают за свои команды и являются их лидерами.

Что такое сборная Польши? В первую очередь, Роберт Левандовски, который в связи с травмой пропустит матч с Англией. А также это Аркадиуш Милик, Петр Зелиньски и Гжегож Крыховяк. Не будем забывать о Шыманськи, Пьонтеке и о Щенсны.

Англия и Польша не предоставляли своим лидерам паузу перед очным поединком. Главным козырем каждой команды является очень сильная группа атаки. У англичан это Кейн, Стерлинг, Фоден, Лингард, Калверт-Льюин. А у поляков Милик, Пьонтек, Зелинськи, Крыховяк и Левандовски, который против англичан не сыграет. Но оборона Англии значительно сильнее и мощнее, чем у польских коллег, а их центральные защитники опасны на стандартах у чужих ворот.

Вероятнее всего, обе команды забьют. Англия ближе к победе, но у Польши очень сильный характер, что они доказали в Будапеште. У поляков сейчас новый тренер – это португалец Паулу Соуза. Не исключаю ничьей, но, мне кажется, англичане могут дожать за счет стандартов», - считает Грозный. 

Матч Англия – Польша состоится 31-го марта. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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