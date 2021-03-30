Австрия – Дания. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт сделал прогноз на матч отбора на ЧМ-2022

  • 30.03.2021 19:42
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Австрия – Дания. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Австрия – Дания.

«Наверное, единственная группа F, где все команды, а их шесть, набрали очки. У Дании 6 баллов, а у Австрии – 4. У датчан разница забитых-пропущенных 10:0 благодаря победе над Молдовой (8:0). Дания в этой группе сильнее всех. У датчан такие исполнители в составе! Эриксен, Поульсен, Брейтуэйт, Дилейни, Хейберг, Кьяер. Все футболисты имеют за плечами большое количество сыгранных матчей за национальную команду. А игроки атакующего плана много забивают за сборную Дании.

В матче с Молодовой тренерский штаб сборной Дании дал отдохнуть всем лидерам, готовясь к матчу с Австрией. Но и при таких раскладах датчане победили 8:0! У Австрии несомненный лидер – это Алаба. Практически все сборники Австрии играют в Бундеслиге. В десяти предыдущих матчах австрийцы только раз проиграли румынам (2:3) в сентябре 2020-го года. А семь матчей они выиграли! Как у них так получается, не имея суперзвезд? Это характер, это дисциплина, это Бундеслига! Выделю у австрийцев Забитцера и хорошо нам знакомого по «Динамо» Драговича. Отмечу и игру 23-го летнего высокорослого центрфорварда «Штутгарта» Саши Калайджича, которого недавно начали привлекать к играм за Австрию. И он уже забивает за сборную. На него нужно обратить внимание. Он оформил дубль в ворота шотландцев и забил Фарерам. Калайджич будет прогрессировать.

Датчане больше играют творчески, а Австрия более дисциплинированная команда. Поэтому вероятность ничьей очень высока, хотя я склоняюсь к тому, что датчане выиграют в один гол. Но ничью исключать не буду, так как это футбол», - сказал Грозный.

Матч Австрия – Дания состоится 31-го марта. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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