Тренер Казахстана: «Украина хочет выиграть, но подарки делать не будем»

Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против Украины.

«Надеюсь, что завтра команды покажут содержательный футбол. Мы понимаем, что Украина стремится только победить, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарки».

«По сравнению с матчем против Франции мы планируем сделать некоторую ротацию, ведь очень трудно сыграть два подряд поединка на высоком уровне теми же футболистами. Впрочем, окончательное решение по составу будем принимать уже завтра».

«Да, мы сыграли в этом цикле на игру меньше соперника, но я не вижу нашего преимущества. Более того, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах», - заявил Байсуфинов.

Матч пройдет 31 марта, начало в 21:45.