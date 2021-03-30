Тренер Казахстана: «Украина хочет выиграть, но подарки делать не будем»

Талгат Байсуфинов прокомментировал матч отбора ЧМ-2022 в Киеве

  • 30.03.2021 19:50
  • 595 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Казахстана: «Украина хочет выиграть, но подарки делать не будем»
© uaf.ua

Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 против Украины.

«Надеюсь, что завтра команды покажут содержательный футбол. Мы понимаем, что Украина стремится только победить, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарки».

«По сравнению с матчем против Франции мы планируем сделать некоторую ротацию, ведь очень трудно сыграть два подряд поединка на высоком уровне теми же футболистами. Впрочем, окончательное решение по составу будем принимать уже завтра».

«Да, мы сыграли в этом цикле на игру меньше соперника, но я не вижу нашего преимущества. Более того, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах», - заявил Байсуфинов.

Матч пройдет 31 марта, начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:19
    +1
    Пока Украина фаворит только в теории.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
      Oliynuk_sport, 30.03.2021 20:15
    0
    Україна, звичайно, фаворит. Важка група, потрібно набирати очки.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 30.03.2021 20:19
    +1
    Пока Украина фаворит только в теории.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
      Oliynuk_sport, 30.03.2021 20:15
    0
    Україна, звичайно, фаворит. Важка група, потрібно набирати очки.
    Ссылка
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