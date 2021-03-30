Агент Погба: «Фергюсон привык слышать только «Да, сэр»

Агент Поля Погба Мино Райола рассказал о том, почему в 2012 году француз покинул «Манчестер Юнайтед»:

«Когда Фергюсон критически отзывался обо мне, лучший комплимент и представить нельзя было. Фергюсон привык, что ему все отвечают: «Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр».

Могу лишь отметить, что владельцы клуба, вернув Погба из «Ювентуса», подали мне сигнал, что я прав. Я не хотел, чтобы Погба вообще уходил, но Фергюсон в него не верил.

Так что когда Фергюсон говорит, что не любит меня, то о лучшем комплименте и мечтать нельзя. Это как если бы Зепп Блаттер сказал, что не любит меня. Прекрасно. Мне все равно, что там Фергюсон говорит».

«Манчестер Юнайтед» вернул Погба из «Ювентуса» в 2016 году, уже после того, как Фергюсон покинул пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Погба проявляет ПСЖ.