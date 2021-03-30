Агент Погба: «Фергюсон привык слышать только «Да, сэр»

Мино Райола раскритиковал Сэра Алекса Фергюсона

  • 30.03.2021 19:35
  • 513 просмотров
  • 2 комментария
Агент Погба: «Фергюсон привык слышать только «Да, сэр»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент Поля Погба Мино Райола рассказал о том, почему в 2012 году француз покинул «Манчестер Юнайтед»:

«Когда Фергюсон критически отзывался обо мне, лучший комплимент и представить нельзя было. Фергюсон привык, что ему все отвечают: «Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр».

Могу лишь отметить, что владельцы клуба, вернув Погба из «Ювентуса», подали мне сигнал, что я прав. Я не хотел, чтобы Погба вообще уходил, но Фергюсон в него не верил.

Так что когда Фергюсон говорит, что не любит меня, то о лучшем комплименте и мечтать нельзя. Это как если бы Зепп Блаттер сказал, что не любит меня. Прекрасно. Мне все равно, что там Фергюсон говорит».

«Манчестер Юнайтед» вернул Погба из «Ювентуса» в 2016 году, уже после того, как Фергюсон покинул пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Погба проявляет ПСЖ.

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Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 20:26
    0
    Надо Заре такую же форму.
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    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 30.03.2021 20:14
    -1
    Райола: Все пи****сы, а я дАртаньян, они меня не любят, и это лучший комплимент!
    Все: Да за что тебя, пи****са, любить?
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 20:26
    0
    Надо Заре такую же форму.
    Ссылка
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