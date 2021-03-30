Основной защитник Лейпцига близок к переходу в Ливерпуль

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате этим летом может перебраться в «Ливерпуль».
Как сообщает RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев.
Отметим, что в услугах Конате заинтересован тренер английского клуба Юрген Клопп. Переход, скорее всего, состоится в конце сезона 2020/21.
В этому сезоне Конате сыграл за «Лейпциг» 15 матчей и забил 1 мяч. Сумма отступных в контракте защитника составляет 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Зинедин Зидан также хочет подписать Конате.
Источник — RMC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.