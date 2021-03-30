Основной защитник Лейпцига близок к переходу в Ливерпуль

Английский клуб намерен усилить линию обороны

  • 30.03.2021 18:20
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Основной защитник Лейпцига близок к переходу в Ливерпуль
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате этим летом может перебраться в «Ливерпуль».

Как сообщает RMC Sport, 21-летний французский футболист прошёл часть медицинских тестов для мерсисайдцев.

Отметим, что в услугах Конате заинтересован тренер английского клуба Юрген Клопп. Переход, скорее всего, состоится в конце сезона 2020/21.

В этому сезоне Конате сыграл за «Лейпциг» 15 матчей и забил 1 мяч. Сумма отступных в контракте защитника составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Зинедин Зидан также хочет подписать Конате.

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Источник — RMC

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