Сергей СИДОРЧУК: «С Финляндией были 80 минут хорошей игры»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук во время предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против Казахстана (31 марта):

- Каково психологическое состояние ваше лично и команды перед завтрашним матчем? Как вы в команде поддержали Илью Забарного и Виталия Миколенко после матча с Финляндией?

- Понятно, что после таких игр в тот же день и на следующий еще есть остатки какого-то негатива. Но на следующий день тренерский штаб нас собрал, показал теорию, ошибки, тех 10-12 минут, которые были не очень хорошими. Но главный упор делался на то, что до этого были 78-80 минут качественного футбола и хорошей игры. Я думаю, что все восприняли это позитивно.

Что касается Виталия и Ильи, то они молодые ребята, и ошибки – это часть футбола. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я думаю, все будет нормально. Я думаю, вы видели то, какое количество поддержки им оказала футбольная общественность Украины.

- Насколько комфортно вы себя чувствуете в схеме с 3 защитниками? Насколько удается быстро получать ту информацию, которую дает тренерский штаб?

- В принципе нормально. Мы играли по похожей структуре в «Динамо» у Сергея Реброва в последний год, мы играли 3-4-3 с двумя опорными. Эта схема мне понятна, но в сборной все равно есть свои нюансы, к которым приходится подстраиваться. Понятно, что шероховатости будут, но чем чаще мы будем использовать эту схему – тем легче будет.