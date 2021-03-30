Определился состав сборной Казахстана на матч с Украиной

Главный тренер определился с футболистами, которые сыграют в отборе на ЧМ-2022

  • 30.03.2021 17:21
  • 945 просмотров
  • 1 комментарий
Определился состав сборной Казахстана на матч с Украиной
© КФФ

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отобрал футболистов, которые вылетели в Украину на матч отборочного раунда чемпионата мира-2020.

Состав:

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – «Тобол»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба - «Актобе»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — vesti.kz

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 17:56
    0
    не выигрыш у казахов означает что турнир слит
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.03.2021 17:56
    0
    не выигрыш у казахов означает что турнир слит
    Ссылка
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