14:0! Япония поиздевалась над Монголией в отборе на ЧМ

Сегодня сборная Японии в матче отбора на ЧМ-2022 в азиатской зоне на выезде встречалась с Монголией. Матч завершился унизительной победой японцев – 14:0.

Хет-трик оформил 30-летний форвард немецкого «Вердера» Юя Осако. Еще два гола на счету Шо Ингаки, который вышел на замену на 63-й минуте.

Эта победа стала второй самой крупной в истории сборной Японии. В 1967 году японцы разгромили Филиппины со счетом 15:0.