14:0! Япония поиздевалась над Монголией в отборе на ЧМ

Сборная Монголии потерпела разгромное поражение

  • 30.03.2021 16:41
  • 438 просмотров
  • 2 комментария
14:0! Япония поиздевалась над Монголией в отборе на ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня сборная Японии в матче отбора на ЧМ-2022 в азиатской зоне на выезде встречалась с Монголией. Матч завершился унизительной победой японцев – 14:0.

Хет-трик оформил 30-летний форвард немецкого «Вердера» Юя Осако. Еще два гола на счету Шо Ингаки, который вышел на замену на 63-й минуте.

Эта победа стала второй самой крупной в истории сборной Японии. В 1967 году японцы разгромили Филиппины со счетом 15:0.

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Источник — Gracenote Live

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 16:48
    0
    Интересно че за страна Монлогия, там живут монлоги?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 30.03.2021 16:47
    0
    Наверное классно играть в зонах где в принципе все команды - ДНО. Конечно так можно ВСЕГДА выходить на ЧМ. А там уже как карта ляжет. По опыту 2006 года можно и до 1/4 проходить...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 30.03.2021 16:48
    0
    Интересно че за страна Монлогия, там живут монлоги?
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 30.03.2021 16:47
    0
    Наверное классно играть в зонах где в принципе все команды - ДНО. Конечно так можно ВСЕГДА выходить на ЧМ. А там уже как карта ляжет. По опыту 2006 года можно и до 1/4 проходить...
    Ссылка
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