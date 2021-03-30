14:0! Япония поиздевалась над Монголией в отборе на ЧМ

Сегодня сборная Японии в матче отбора на ЧМ-2022 в азиатской зоне на выезде встречалась с Монголией. Матч завершился унизительной победой японцев – 14:0.
Хет-трик оформил 30-летний форвард немецкого «Вердера» Юя Осако. Еще два гола на счету Шо Ингаки, который вышел на замену на 63-й минуте.
Эта победа стала второй самой крупной в истории сборной Японии. В 1967 году японцы разгромили Филиппины со счетом 15:0.
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Источник — Gracenote Live
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