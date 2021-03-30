Челси и Порту два матча 1/4 финала Лиги чемпионов проведут в Испании

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» пройдут на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан».

Такое решение принято из-за ограничений авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

Игры состоятся 7 апреля и 13 апреля, время начала матчей останутся прежними.

⚽FC Porto-Chelsea e Chelsea-FC Porto 📍 Sevilha

▶️Devido às limitações de voos em virtude da pandemia de Covid-19, jogaremos no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán#FCPorto #FCPCFC #CFCFCP #UCL pic.twitter.com/S8afIKATGa — FC Porto (@FCPorto) March 30, 2021

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» в двух матчах победил мадридский «Атлетико» (1:0, 2:0). В свою очередь «Порту» сенсационно выбил из турнира туринский «Ювентус» (2:1, 2:3).