Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Не верю в новые Карпаты – это все авантюра»

Экс-игрок «Карпат» Артем Федецкий рассказал, как относится к идее возрождения львовского клуба.

«Не верю в новые «Карпаты». А кому там верить? Болотникову? Дыминский уже отошел от дел. Смалийчику — тем более. Почему делаю такие выводы? При нем «Карпаты» спустились на дно, от которого оттолкнуться уже практически невозможно. Обанкротить клуб и возродить его снова — это будут уже не те «Карпаты». Если хотели сохранить клуб, то нужно было вести переговоры с тем же Коломойским, который был совладельцем и как-то договариваться. Всегда можно найти компромисс. А так взяли клуб с такими традициями, как и «Днепр», втоптали в землю, походили по нему — это неправильно по отношению к истории и болельщикам клуба. Сейчас они хотят что-то сделать и поднять клуб на ноги — это нереально. Эмблему отдают фанатам… Это все авантюра и свои какие-то интересы», - сказал Федецкий.

Отметим, что Федецкий провел за «Карпаты» 137 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

В данный момент львовский клуб занимает последнее место в группе «А» Второй лиги и одержал только одну победу в 13 матчах третьего дивизиона.