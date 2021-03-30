Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Не верю в новые Карпаты – это все авантюра»

Известный в прошлом футболист высказался о львовском клубе

  • 30.03.2021 15:51
  • 1145 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Не верю в новые Карпаты – это все авантюра»
© UA-Football. Артем Федецкий

Экс-игрок «Карпат» Артем Федецкий рассказал, как относится к идее возрождения львовского клуба.

«Не верю в новые «Карпаты». А кому там верить? Болотникову? Дыминский уже отошел от дел. Смалийчику — тем более. Почему делаю такие выводы? При нем «Карпаты» спустились на дно, от которого оттолкнуться уже практически невозможно. Обанкротить клуб и возродить его снова — это будут уже не те «Карпаты». Если хотели сохранить клуб, то нужно было вести переговоры с тем же Коломойским, который был совладельцем и как-то договариваться. Всегда можно найти компромисс. А так взяли клуб с такими традициями, как и «Днепр», втоптали в землю, походили по нему — это неправильно по отношению к истории и болельщикам клуба. Сейчас они хотят что-то сделать и поднять клуб на ноги — это нереально. Эмблему отдают фанатам… Это все авантюра и свои какие-то интересы», - сказал Федецкий.

Отметим, что Федецкий провел за «Карпаты» 137 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

В данный момент львовский клуб занимает последнее место в группе «А» Второй лиги и одержал только одну победу в 13 матчах третьего дивизиона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sportarena

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.03.2021 16:05
    0
    Коломойський свій рідний клуб Дніпро втопив і оком не моргнув, про які з ним домовляння на рахунок Карпат може бути мова? Він свого часу Герегу послав куди подалі, коли той хотів викупити клуб. Тільки повна смерть цієї юридичної особи. Більше варіантів нема ніяких. А хто і як буде створювати нові Карпати то це питання відкрите
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 30.03.2021 16:01
    -1
    Никаких шансов при Смалийчуке.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.03.2021 16:05
    0
    Коломойський свій рідний клуб Дніпро втопив і оком не моргнув, про які з ним домовляння на рахунок Карпат може бути мова? Він свого часу Герегу послав куди подалі, коли той хотів викупити клуб. Тільки повна смерть цієї юридичної особи. Більше варіантів нема ніяких. А хто і як буде створювати нові Карпати то це питання відкрите
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности