Александр ЧИЖОВ: «Ни в коем случае нельзя недооценивать Казахстан»

Экс-защитник «Шахтера», «Ворсклы» Александр Чижов, поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.

«Поскольку в последнее время сборная Казахстана домашние поединки на международной арене проводит на искусственном газоне, к которому уже адаптировалась, то от нее можно больше ждать сюрпризов именно в матчах на своем поле. Хотя в тактическом плане казахам все равно, где играть, потому что они преимущественно действуют от обороны. Они довольно неплохо оснащены технически, могут убегать в быстрые контратаки. Вот почему нашим ребятам нужно надежно сыграть при подстраховке в защите, «накрывать» соперника на его половине поля, заставляя ошибаться.

Конечно, желательно забить быстрый гол. Тогда казахи вынуждены будут большими силами идти вперед, чтобы отыграться, раскрываться и проще будет находить уязвимые места в их обороне. Однако ни в коем случае нельзя недооценивать эту сборную», - сказал Чижов.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.