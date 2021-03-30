Александр ЧИЖОВ: «Ни в коем случае нельзя недооценивать Казахстан»

Специалист высказался о грядущем матче отбора на чемпионат мираа

  • 30.03.2021 15:10
  • 178 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЧИЖОВ: «Ни в коем случае нельзя недооценивать Казахстан»
© УАФ

Экс-защитник «Шахтера», «Ворсклы» Александр Чижов, поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана.

«Поскольку в последнее время сборная Казахстана домашние поединки на международной арене проводит на искусственном газоне, к которому уже адаптировалась, то от нее можно больше ждать сюрпризов именно в матчах на своем поле. Хотя в тактическом плане казахам все равно, где играть, потому что они преимущественно действуют от обороны. Они довольно неплохо оснащены технически, могут убегать в быстрые контратаки. Вот почему нашим ребятам нужно надежно сыграть при подстраховке в защите, «накрывать» соперника на его половине поля, заставляя ошибаться.

Конечно, желательно забить быстрый гол. Тогда казахи вынуждены будут большими силами идти вперед, чтобы отыграться, раскрываться и проще будет находить уязвимые места в их обороне. Однако ни в коем случае нельзя недооценивать эту сборную», - сказал Чижов.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.03.2021 15:33
    0
    Ihor86, 30.03.2021 15:13
    1-1
    швидше 0-0
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 15:13
    +1
    1-1
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 15:13
    +1
    1-1
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.03.2021 15:33
    0
    Ihor86, 30.03.2021 15:13
    1-1
    швидше 0-0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности