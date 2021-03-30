Новая вспышка коронавируса. В Эпицентре десять зараженных игроков

В «Эпицентре», который выступает во Второй лиге Украины, зафиксирована вспышка коронавируса.

Положительные тесты оказались сразу у десяти футболистов и нескольких сотрудников клуба.

«Эпицентр» ушел на самоизоляцию. По предварительной информации, перенесены очередные календарные матчи подопечных Игоря Бадло — с «Подольем» и «Черниговом», которые должны были состояться 29 марта и 3 апреля.

В начале следующей недели футболисты «Эпицентра» пройдут повторное тестирование, тогда станет известно, когда они смогут возобновить участие в чемпионате.

«Эпицентр» занимает пятое место в группе А, набрав 24 очка и имея два матча в запасе.