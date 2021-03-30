Новая вспышка коронавируса. В Эпицентре десять зараженных игроков

Футбольный клуб ушел на самоизоляцию в полном составе

  • 30.03.2021 14:52
  • 2185 просмотров
  • 1 комментарий
Новая вспышка коронавируса. В Эпицентре десять зараженных игроков
© ФК Эпицентр

В «Эпицентре», который выступает во Второй лиге Украины, зафиксирована вспышка коронавируса.

Положительные тесты оказались сразу у десяти футболистов и нескольких сотрудников клуба.

«Эпицентр» ушел на самоизоляцию. По предварительной информации, перенесены очередные календарные матчи подопечных Игоря Бадло — с «Подольем» и «Черниговом», которые должны были состояться 29 марта и 3 апреля.

В начале следующей недели футболисты «Эпицентра» пройдут повторное тестирование, тогда станет известно, когда они смогут возобновить участие в чемпионате.

«Эпицентр» занимает пятое место в группе А, набрав 24 очка и имея два матча в запасе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Хмиль
      Алексей Хмиль, 30.03.2021 15:17
    +1
    Закрити всі Епіцентри по Україні
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 30.03.2021 15:17
    +1
    Закрити всі Епіцентри по Україні
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности