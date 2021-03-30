Вильяр не хочет уходить из Ромы

Испанский полузащитник счастлив в итальянском клубе

  • 30.03.2021 14:15
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Вильяр не хочет уходить из Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний центральный полузащитник «Ромы» и сборной Испании U-21 Гонсало Вильяр не хочет уходить из римского клуба.

Футболистом интересуется мадридский «Атлетико».

«Рома» дала мне шанс, когда никто мне его не давал. Не знаю, правду ли говорят об интересе «Атлетико», но сейчас я счастлив в «Роме», — отметил Вильяр.

Гонсало выступает за «Рому» после перехода из «Эльче» в январе 2020 года за €4 миллиона. В текущем сезоне игрок провел за римскую команду 36 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Вильяра с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €15 миллионов.

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Источник — Goal.com

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