Александр ТЫМЧИК: «С Финляндией играть не легче, чем с Францией»

24-летний защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик оценил шансы сборной Украины в борьбе за путевку на ЧМ-2022.

«Я надеюсь, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира и хорошо сыграет в финальной части чемпионата Европы. Думаю, что у нас все получится, потому что у нас хорошая команда, отличный коллектив, подбор игроков и тренерский штаб.

Думаю, сейчас все сборные умеют играть в футбол. Каждый матч будет сложным, вне зависимости от того, с кем играем. Хотя, конечно, у той же Франции, Германии есть статус топ-сборной. Но в итоге мы увидели, что против Финляндии тоже было играть не менее тяжело, чем против Франции», — сказал Тымчик.

Ранее сборная Украины сыграла вничью с Францией (1:1) и Финляндией (1:1) в отборе на ЧМ-2022.