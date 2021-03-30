ФОТО. С днем рождения, капитан! Реал поздравил Рамоса с 35-летием

Мадридский «Реал» поздравил своего легендарного защитника Серхио Рамоса с днем рождения. 30 марта игроку исполнилось 35 лет.
«Сегодня нашему капитану исполняется 35 лет! С днем рождения, Серхио Рамос!», – сказано в поздравлении.
Отметим, что в составе «сливочных» Рамос провел 670 матчей, забил 101 гол и отдал 40 ассистов.
🎂 ¡Feliz cumpleaños a @SergioRamos!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 30, 2021
🎊 ¡Nuestro capitán hoy cumple 3️⃣5️⃣ años! pic.twitter.com/1xySiOW4Dv
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Источник — Twitter
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