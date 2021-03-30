ФОТО. С днем рождения, капитан! Реал поздравил Рамоса с 35-летием

Серхио защищает цвета мадридского клуба с 2005 года

  • 30.03.2021 13:23
  • 329 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. С днем рождения, капитан! Реал поздравил Рамоса с 35-летием
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Мадридский «Реал» поздравил своего легендарного защитника Серхио Рамоса с днем рождения. 30 марта  игроку исполнилось 35 лет.
 
«Сегодня нашему капитану исполняется 35 лет! С днем рождения, Серхио Рамос!», – сказано в поздравлении. 
 
Отметим, что в составе «сливочных» Рамос провел 670 матчей, забил 101 гол и отдал 40 ассистов. 

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 30.03.2021 13:59
    0
    В 35 баба ягодка опять
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 13:30
    -1
    Рамос по ходу забил больше мячей чем наш мегафорвард Зозуля!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 30.03.2021 13:59
    0
    В 35 баба ягодка опять
    Ссылка
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