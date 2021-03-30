Юрий БУШМАН: «Казахстану будет тяжело увезти хотя бы очко из Украины»

Украинская команда значительно сильнее, считает специалист

  • 30.03.2021 12:56
  • 902 просмотра
  • 3 комментария
Юрий БУШМАН: «Казахстану будет тяжело увезти хотя бы очко из Украины»
© ФК Кызыл-Жар. Юрий Бушман

Украинский новичок петропавловского «Кызыл-Жара» Юрий Бушман поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«Что касается сборной Украины, там на данный момент собраны очень сильные футболисты, перспективная молодежь. Это поколение — одно из самых сильных, наверное, в истории нашего футбола. Они демонстрируют очень приличный футбол. Главный тренер Андрей Шевченко очень качественно и здорово ставит игру на каждого соперника. Поэтому, думаю, что с таким составом, с таким отношением ребята смогут достигнуть больших результатов.

Что касается предстоящей игры, то, думаю, Казахстану будет очень тяжело увезти хотя бы одно очко из Украины. Однако игра все равно будет интересной. Надеюсь, Украина одержит победу.

Конечно, хорошие исполнители в сборной Казахстана есть, однако сборная Украины значительно сильней», — считает Бушман.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    nordi
      nordi, 30.03.2021 14:13
    0
    своє точно увезуть, а ігрові залікові бали обійдуться
    Ссылка
    Евгений Кедров
      Евгений Кедров, 30.03.2021 13:46
    0
    Начинается зомбирование, что "мы равны чемпионам мира французам, которых возили в Парижах по полю, х.ле нам фины, казахи...". Эх, рыбьяты...
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 30.03.2021 13:15
    +1
    Новичок петропавловского «Кызыл-Жара» СПЕЦИАЛИСТ Юрий Бушман
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 30.03.2021 13:15
    +1
    Новичок петропавловского «Кызыл-Жара» СПЕЦИАЛИСТ Юрий Бушман
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 30.03.2021 14:13
    0
    своє точно увезуть, а ігрові залікові бали обійдуться
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 30.03.2021 13:46
    0
    Начинается зомбирование, что "мы равны чемпионам мира французам, которых возили в Парижах по полю, х.ле нам фины, казахи...". Эх, рыбьяты...
    Ссылка
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