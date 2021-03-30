Юрий БУШМАН: «Казахстану будет тяжело увезти хотя бы очко из Украины»

Украинский новичок петропавловского «Кызыл-Жара» Юрий Бушман поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«Что касается сборной Украины, там на данный момент собраны очень сильные футболисты, перспективная молодежь. Это поколение — одно из самых сильных, наверное, в истории нашего футбола. Они демонстрируют очень приличный футбол. Главный тренер Андрей Шевченко очень качественно и здорово ставит игру на каждого соперника. Поэтому, думаю, что с таким составом, с таким отношением ребята смогут достигнуть больших результатов.

Что касается предстоящей игры, то, думаю, Казахстану будет очень тяжело увезти хотя бы одно очко из Украины. Однако игра все равно будет интересной. Надеюсь, Украина одержит победу.

Конечно, хорошие исполнители в сборной Казахстана есть, однако сборная Украины значительно сильней», — считает Бушман.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.