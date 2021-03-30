Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в ОАЭ

Украинская теннисистка выиграла первый матч основной сетки

  • 30.03.2021 12:37
  • 298 просмотров
  • 2 комментария
Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в ОАЭ
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№197 WTA) стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в Дубае.
 
В первом матче украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла турчанку Берфу Дженгиз (№343 WTA), преодолевшую квалификацию.
 
Дубай. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Берфу Дженгиз (Турция) – 6:4, 6:3
 
В следующем круге Снигур сыграет против еще одного квалифаера Гозаль Айнитдиновой из Казахстана (№472 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
      Sashamar, 30.03.2021 13:53
    0
    Маріанна Закарлюк на цьому ж турнірі також стартувала з перемоги. Та ще й особистий рекорд у рейтингу оновила. Анічичирк. Що ж ми так своїх наяд ображаємо.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.03.2021 12:44
    -4
    25 тисячнік це рівень звісно ще той
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 30.03.2021 13:53
    0
    Маріанна Закарлюк на цьому ж турнірі також стартувала з перемоги. Та ще й особистий рекорд у рейтингу оновила. Анічичирк. Що ж ми так своїх наяд ображаємо.
    Ссылка
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