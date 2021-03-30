Снигур стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в ОАЭ

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№197 WTA) стартовала с победы на 25-тысячнике ITF в Дубае.



В первом матче украинка, посеянная под четвертым номером, обыграла турчанку Берфу Дженгиз (№343 WTA), преодолевшую квалификацию.



Дубай. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Берфу Дженгиз (Турция) – 6:4, 6:3



В следующем круге Снигур сыграет против еще одного квалифаера Гозаль Айнитдиновой из Казахстана (№472 WTA).