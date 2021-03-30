Барселона наблюдает за защитником Фламенго

Каталонская «Барселона» следит за 20-летним центральным защитником бразильского «Фламенго» Натаном.

С конца марта текущего года футболист выступает за «Брагантино» на правах аренды. «Барселона» может подписать Натана уже будущим летом.

Клаусула футболиста составляет €70 миллионов при ориентировочной стоимости в €1 миллион.

Всего в активе Натана 16 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, где он забил один гол.