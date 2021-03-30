Барселона наблюдает за защитником Фламенго

Каталонская «Барселона» следит за 20-летним центральным защитником бразильского «Фламенго» Натаном.
С конца марта текущего года футболист выступает за «Брагантино» на правах аренды. «Барселона» может подписать Натана уже будущим летом.
Клаусула футболиста составляет €70 миллионов при ориентировочной стоимости в €1 миллион.
Всего в активе Натана 16 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, где он забил один гол.
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Источник — Sport.es
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