Казахстанский тренер: «Украина будет как раненый зверь»

Известный казахстанский тренер и бывший игрок национальной команды страны Аскар Кожабергенов поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«В любом случае, по мастерству мы не превосходим соперника. Украина будет как раненный зверь, учитывая то, что она на последней минуте упустила победу над Финляндией. Думаю, что в этой игре сборной Казахстана будет очень сложно, но, как сказал комментатор российского телевидения, нам действительно не стоит стыдиться и ставить автобус, хотя мы этого не делали даже в матче с Францией. Грамотная тактическая игра позволит нам рассчитывать на положительный результат, все-таки Украина — не такая мощная футбольная держава», — считает Кожабергенов.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.