Казахстанский тренер: «Украина будет как раненый зверь»

Аскар Кожабергенов считает, что у казахстанской команды есть шансы на положительный результат

  • 30.03.2021 10:44
  • 1221 просмотр
  • 4 комментария
Казахстанский тренер: «Украина будет как раненый зверь»
© УАФ. Виктор Коваленко

Известный казахстанский тренер и бывший игрок национальной команды страны Аскар Кожабергенов поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Казахстан.

«В любом случае, по мастерству мы не превосходим соперника. Украина будет как раненный зверь, учитывая то, что она на последней минуте упустила победу над Финляндией. Думаю, что в этой игре сборной Казахстана будет очень сложно, но, как сказал комментатор российского телевидения, нам действительно не стоит стыдиться и ставить автобус, хотя мы этого не делали даже в матче с Францией. Грамотная тактическая игра позволит нам рассчитывать на положительный результат, все-таки Украина — не такая мощная футбольная держава», — считает Кожабергенов.

Матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник — Prosports.kz

(2 голоса)

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Комментарии
    Mikolaynen
    online
      Mikolaynen, 30.03.2021 11:14
    -2
    Da Da,Miko Mikolayneny ne bydet eto o4en xorowo dly Ukraine
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    dadlismit
    online
      dadlismit, 30.03.2021 11:09
    0
    Олекса Дорош, 30.03.2021 11:04
    Вчора з ішака зліз... а сьогодні про футбольні держави "рассуждаєт на руцкам язікє" - "умніца вєлікій"!!!
    А на каком языке он должен рассуждать ? Нужно зачмырить казаха за то, что он мову "не вивчив" ?
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 11:06
    +2
    Хорошо бы и правда бахнуть их, желательно с убедительным счетом
    Ссылка
    Олекса Дорош
    online
      Олекса Дорош, 30.03.2021 11:04
    -2
    Вчора з ішака зліз... а сьогодні про футбольні держави "рассуждаєт на руцкам язікє" - "умніца вєлікій"!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 11:06
    +2
    Хорошо бы и правда бахнуть их, желательно с убедительным счетом
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 30.03.2021 11:09
    0
    Олекса Дорош, 30.03.2021 11:04
    Вчора з ішака зліз... а сьогодні про футбольні держави "рассуждаєт на руцкам язікє" - "умніца вєлікій"!!!
    А на каком языке он должен рассуждать ? Нужно зачмырить казаха за то, что он мову "не вивчив" ?
    Ссылка
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