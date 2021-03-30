Экс-хавбек Шахтера и сборной Бразилии будет комментировать на телевидении

39-летний Элано в настоящий момент не имеет постоянной работы в футболе

  • 30.03.2021 10:38
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Экс-хавбек Шахтера и сборной Бразилии будет комментировать на телевидении
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник «Шахтера», «Манчестер Сити», «Галатасарая» и сборной Бразилии Элано принял предложение бразильской телекомпании SBT прокомментировать два ближайших матча «Сантоса» в Кубке Либертадорес против аргентинского «Сан-Лоренсо».

Матчи пройдут 6 и 13 апреля.

В настоящий момент 39-летний Элано пребывает без работы после увольнения в ноябре минувшего года с поста главного тренера «Фигейренсе».

Для Элано это будет не первый опыт работы на телевидении. До начала тренерской карьеры он уже был участником различных шоу на футбольную тематику, но никогда не занимался комментированием матчей.

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Источник — Futebol Interior

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