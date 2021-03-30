Фернандиньо может покинуть Манчестер Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рискует потерять своего «лидера раздевалки» — 35-летний бразильский полузащитник Фернандиньо может покинуть английский клуб.

Текущий контракт Фернандиньо с «горожанами» рассчитан до конца июня, переговоры по его продлению не продвинулись. Часть игроков «Манчестер Сити» уверена, что уход Фернандиньо — вопрос решенный.

Бразилец защищает цвета английской команды с лета 2013 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €40 миллионов. В текущем сезоне Фернандиньо провел за «МанСити» 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.