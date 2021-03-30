Фернандиньо может покинуть Манчестер Сити

Пеп Гвардиола рискует потерять своего «лидера раздевалки»

  • 30.03.2021 10:22
  • 1097 просмотров
  • 3 комментария
Фернандиньо может покинуть Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рискует потерять своего «лидера раздевалки» — 35-летний бразильский полузащитник Фернандиньо может покинуть английский клуб.

Текущий контракт Фернандиньо с «горожанами» рассчитан до конца июня, переговоры по его продлению не продвинулись. Часть игроков «Манчестер Сити» уверена, что уход Фернандиньо — вопрос решенный.

Бразилец защищает цвета английской команды с лета 2013 года после перехода из донецкого «Шахтера» за €40 миллионов. В текущем сезоне Фернандиньо провел за «МанСити» 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.

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Источник — The Athletic

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 30.03.2021 10:56
    +1
    Ферна и сейчас даст фору любому опорнику в МС. Он реально лучше, чем Родри.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.03.2021 10:38
    0
    Ihor86, 30.03.2021 10:29
    Шахтеру на подмену Степаненко еще б на 2 года сгодился бы!
    Ну на подмену у них есть 3 человека в команде, зачем им ещё один. Тарасу необходим равноценный человек в ротации и не очередная тень...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 10:29
    0
    Шахтеру на подмену Степаненко еще б на 2 года сгодился бы!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 30.03.2021 10:56
    +1
    Ферна и сейчас даст фору любому опорнику в МС. Он реально лучше, чем Родри.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.03.2021 10:38
    0
    Ihor86, 30.03.2021 10:29
    Шахтеру на подмену Степаненко еще б на 2 года сгодился бы!
    Ну на подмену у них есть 3 человека в команде, зачем им ещё один. Тарасу необходим равноценный человек в ротации и не очередная тень...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 10:29
    0
    Шахтеру на подмену Степаненко еще б на 2 года сгодился бы!
    Ссылка
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