ВИДЕО. Клопп отвечает на вопросы детей

В этом ролике маленькие футболисты академии «Ливерпуля» будут задавать интересующие их вопросы Юргену Клоппу. Для этих детей Юрген это единственный тренер «Ливерпуля», которого они помнят, ведь когда он пришел в клуб многие из них еще ходить толком не умели. Видео вышло крайне милым и забавным, кажется, что и с детьми Клопп быстро находит общий язык.
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Источник — Sport.ua
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