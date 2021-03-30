ВИДЕО. Клопп отвечает на вопросы детей

В этом ролике маленькие футболисты академии «Ливерпуля» будут задавать интересующие их вопросы Юргену Клоппу. Для этих детей Юрген это единственный тренер «Ливерпуля», которого они помнят, ведь когда он пришел в клуб многие из них еще ходить толком не умели. Видео вышло крайне милым и забавным, кажется, что и с детьми Клопп быстро находит общий язык.