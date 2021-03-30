Майами. Когда играет Свитолина? Расписание на 30-е марта

В вторник на корты во Флориде выйдет одна украинка

  • 30.03.2021 09:35
  • 1430 просмотров
  • 1 комментарий
Майами. Когда играет Свитолина? Расписание на 30-е марта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет еще один матч на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№57 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.03.2021 10:37
    +2
    це в нас вже буде 31...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.03.2021 10:37
    +2
    це в нас вже буде 31...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности