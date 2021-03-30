Майами. Когда играет Свитолина? Расписание на 30-е марта

В ночь с вторника на среду первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет еще один матч на турнире WTA 1000 в Майами.



В матче 1/4 финала украинка, посеянная под пятым номером, сразится против латвийки Анастасии Севастовой (№57 WTA). Встреча состоится первым запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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