ИБРАГИМОВИЧ: «Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться»

39-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал победу над национальной командой Косова (3:0) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Сейчас я в совершенно другом положении. Мне нечего доказывать. Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться. Я имею в виду, что мне 39 лет, а я играю в сборной и в Милане. Немногие в моем возрасте на это способны», - сказал Ибрагимович.