ИБРАГИМОВИЧ: «Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться»

39-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал победу над национальной командой Косова (3:0) в матче квалификации чемпионата мира-2022.
«Сейчас я в совершенно другом положении. Мне нечего доказывать. Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться. Я имею в виду, что мне 39 лет, а я играю в сборной и в Милане. Немногие в моем возрасте на это способны», - сказал Ибрагимович.
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Источник — Football-Italia
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Только не против Косово (непризнанного), а против команды игроков из Косово. Так их обозначают в играх УЕФА.
Только не против Косово (непризнанного), а против команды игроков из Косово. Так их обозначают в играх УЕФА.
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