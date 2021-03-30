ИБРАГИМОВИЧ: «Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться»

Звездный швед – о разгромной победе над командой Косова

  • 30.03.2021 08:19
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
ИБРАГИМОВИЧ: «Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал победу над национальной командой Косова (3:0) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Сейчас я в совершенно другом положении. Мне нечего доказывать. Мне ничего не остается в карьере, кроме как развлекаться. Я имею в виду, что мне 39 лет, а я играю в сборной и в Милане. Немногие в моем возрасте на это способны», - сказал Ибрагимович.

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Источник — Football-Italia

(3 голоса)

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Комментарии
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 09:32
    0
    Жизнь удалась. Особенно в Милане. Особенно в дерби. Сначала одним наклепал, а потом другим. И уважаемый человек.
    Только не против Косово (непризнанного), а против команды игроков из Косово. Так их обозначают в играх УЕФА.
    Ссылка
    Vladimir Kaplun
    online
      Vladimir Kaplun, 30.03.2021 09:27
    0
    Ох уж эти переводчики. Have fun - это, скорее, получать удовольствие.
    Ссылка
    Αἴᾱς
    online
      Αἴᾱς, 30.03.2021 09:32
    0
    Жизнь удалась. Особенно в Милане. Особенно в дерби. Сначала одним наклепал, а потом другим. И уважаемый человек.
    Только не против Косово (непризнанного), а против команды игроков из Косово. Так их обозначают в играх УЕФА.
    Ссылка
    Vladimir Kaplun
    online
      Vladimir Kaplun, 30.03.2021 09:27
    0
    Ох уж эти переводчики. Have fun - это, скорее, получать удовольствие.
    Ссылка
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