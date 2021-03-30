Словакия – Россия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Известный украинский футболист сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 30.03.2021 05:04
  • 292 просмотра
  • 0 комментариев
Словакия – Россия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© UEFA

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия.

«Будет интересный матч. Россия лидирует у себя в группе после двух побед над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). Сборная Словакии тоже неплохая, хотя стартовала команда неубедительно. Словаки сыграли 0:0 с Кипром на выезде. А затем был тяжелый матч с Мальтой. Словакия проиграла первый тайм 0:2, а затем в дебюте второй половины встречи сравняла счет, но победу вырвать ей не удалось (2:2).

В матче Словакия – Россия я поставлю на ничью», - сказал Козьбан.

Матч Словакия – Россия состоится 30-го марта. Начало встречи в 21:45.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности