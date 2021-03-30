Словакия – Россия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия.

«Будет интересный матч. Россия лидирует у себя в группе после двух побед над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). Сборная Словакии тоже неплохая, хотя стартовала команда неубедительно. Словаки сыграли 0:0 с Кипром на выезде. А затем был тяжелый матч с Мальтой. Словакия проиграла первый тайм 0:2, а затем в дебюте второй половины встречи сравняла счет, но победу вырвать ей не удалось (2:2).

В матче Словакия – Россия я поставлю на ничью», - сказал Козьбан.

Матч Словакия – Россия состоится 30-го марта. Начало встречи в 21:45.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.