Люксембург – Португалия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Известный украинский футболист сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022

  • 30.03.2021 03:57
  • 39 просмотров
  • 1 комментарий
Люксембург – Португалия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Люксембург – Португалия.

«Люксембург сейчас кстати неплохо выглядит. Прошлый матч они выиграли у Ирландии на выезде благодаря голу форварда «Динамо» Жерсона Родригеса. Португалия тяжело начала отборочный цикл. Победа с минимальным счетом 1:0 над Азербайджаном, а также ничья с Сербией (2:2). Хотя в конце матча с сербами был не засчитан чистый гол Роналду.

Я все-таки поставлю на победу Португалии. Матч будет тяжелый, но португальцам очень нужны три очка в этом поединке. Я думаю, Роналду забьет. Да, я ставлю на выездную победу сборной Португалии», - сказал Козьбан.

Матч Люксембург – Португалия состоится 30-го марта. Начало встречи в 21:45.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 30.03.2021 04:29
    0
    Ни о чем прогноз, вообще не удивил. Действующие чемпионы Европы и Лиги Наций против карликового государства...
    Ссылка
    Pro100alex88
    online
      Pro100alex88, 30.03.2021 04:29
    0
    Ни о чем прогноз, вообще не удивил. Действующие чемпионы Европы и Лиги Наций против карликового государства...
    Ссылка
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