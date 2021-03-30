Люксембург – Португалия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий молдовской «Сперанцы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Люксембург – Португалия.

«Люксембург сейчас кстати неплохо выглядит. Прошлый матч они выиграли у Ирландии на выезде благодаря голу форварда «Динамо» Жерсона Родригеса. Португалия тяжело начала отборочный цикл. Победа с минимальным счетом 1:0 над Азербайджаном, а также ничья с Сербией (2:2). Хотя в конце матча с сербами был не засчитан чистый гол Роналду.

Я все-таки поставлю на победу Португалии. Матч будет тяжелый, но португальцам очень нужны три очка в этом поединке. Я думаю, Роналду забьет. Да, я ставлю на выездную победу сборной Португалии», - сказал Козьбан.

Матч Люксембург – Португалия состоится 30-го марта. Начало встречи в 21:45.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард молдовской «Сперанцы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес» и польский «Мотор» Люблин.